Basketball TG 81 am Freitag im Pokal gefordert

(cle) Vor der Winterpause konnten die Düsseldorfer Basketballteams noch einige Siege eingefahren.



2. Regionalliga: Future Sports Meckenheim – TG 81 65:99 (38:47). Die Ausgangslage vor der Partie beim Dritten war kompliziert: Drei Coronafälle, darunter Big Man Deion Giddens, sowie starke Regenschauer auf der Hinfahrt, wodurch die TG erst 20 Minuten vor dem Anpfiff umgezogen in der Halle war. Zudem verletzte sich Simon Königs bei seiner ersten Aktion, sodass der Spitzenreiter nur zu siebt weiterspielen konnte. Den schnellen Rückstand egalisierten Chris Hustert und Ege Ildan. Im zweiten Abschnitt drückte besonders Dave Böhm mit zwölf Punkten dem Spiel seinen Stempel auf. Nach der Pause blieb der Erste hungrig. Im letzten Viertel punktete Ildan und bediente mit Zuckerpässen Götz Twiehoff, der mit 16 Punkten herausstach. Wenn die Düsseldorfer am Freitag im WBV-Pokal Werne ausschalten, sind sie ein gesamtes Jahr unbesiegt.



Oberliga: TuS Maccabi – SC Bayer 05 Uerdingen 92:87 (47:40) „Das war ein ausgeglichenes, spannendes Spiel“, befand Maccabi-Coach David Wilder. Noch in der 39. Minute stand es 87:87, ehe Wilder in der Defensive Umstellungen vornahm und der Spitzenreiter vorne noch fünf Punkte erzielte. Zuvor war der Coach mit der Abwehr nicht einverstanden gewesen. „Momentan sind wir dort unkonzentriert, als Team und auch individuell“, monierte er und ist froh, dass jetzt die Winterpause ansteht. „Nach Krankheiten und Verletzungen pfeifen wir aus den letzten Löchern. Die Pause werden wir nutzen, um zu regenerieren und wieder fit zu werden.“



TG 81 II – SV Alte Freunde 60:72 (27:37) Ersatzgeschwächt gab es für den Gastgeber nichts zu holen. Zwar ging er mit 11:4 in Führung, konnte dann aber dem Druck der Alten Freunde nicht standhalten. Diese spielten routiniert und schnörkellos. Zur Pause lagen sie mit zehn Punkten vorne und verwalteten diese Führung.



ART Giants II – Mettmann-Sport 74:80 (41:40) Die Enttäuschung war groß. „Das war ein starker Kampf gegen eine eingespielte, erfahrene Mannschaft. Die Jungs haben großen Willen und Harmonie gezeigt, viele Bälle erobert. Schlechte Pässe und Ballverluste in den letzten Minuten haben uns den Sieg gekostet“, analysierte Trainer Valentino Jovanovik. Er ist weiter auf der Suche nach erfahrenen Akteuren, die dem Team helfen können.



Frauen-Oberliga: ART – Baskets Bonn 51:49 (20:27) In einem harten Spiel lagen die Düsseldorferinnen vor dem letzten Viertel mit 34:41 zurück, ehe sie die Partie noch drehten. Als Aufsteiger gelangen ihnen bisher sechs Siege, wodurch sie auf einem tollen vierten Platz überwintern.