Kostenpflichtiger Inhalt: Große Tennis-Momente in Düsseldorf : Deutschland siegt im Rheinstadion auf Asphalt

Auf diesem extra für den Davis-Cup errichteten Asphalt-Platz im Rheinstadion ging 1970 die Partie gegen Spanien über die Bühne. Foto: Horstmüller

Am 6. und 7. März wird die Davis-Cup-Partie zwischen Deutschland und Weißrussland im Castello in Düsseldorf ausgetragen. Wir erinnern uns aus diesem Anlass an große Tennismomente in der Landeshauptstadt.