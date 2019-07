Tennis-Bundesliga : „Diesmal wollen wir mehr“

Vom Tennis-Bundesligisten Rochusclub gibt es vor dem Saisonstart am Sonntag gegen Großhesselohe ungewohnt forsche Töne.

Detlev Irmler ist kein Mensch, der zu Übertreibungen neigt. Eher stapelt er tief und lässt sich überraschen. So hat der Chef des Bundesligateams des Rochusclubs in den vergangenen Jahren den Klassenerhalt als Saisonziel ausgegeben, dabei aber immer gesagt, dass auch das nicht sicher sei. Vor der jetzt anstehenden Bundesligasaison (der Rochusclub startet am Sonntag mit dem Heimspiel gegen TC Großhesselohe in die Liga) aber weicht der Teamchef von seiner Linie ab. „Wir haben in den letzten Jahren immer vorne mitgespielt und waren das Überraschungsteam. In dieser Saison sind wir so stark aufgestellt, da wäre es eine Überraschung, wenn wir unten mitspielten“, sagt Irmler. „Klar ist der Klassenerhalt das Mindestziel, aber diesmal wollen wir mehr.“