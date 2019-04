Tennis-Bundesliga: Rochusclub erwartet schweren Abstiegskampf

Für die Tennis-Bundesligasaison haben die Düsseldorfer 16 Spieler unter Vertrag, die insgesamt bereits 20 Grand-Prix-Turniere gewonnen haben.

Rochusclub-Teamchef Detlev Irmler hat auf Sand gebaut. Für die kommende Tennis-Bundesligasaison (Start am 7. Juli) hat Irmler 16 Spieler unter Vertrag genommen, die insgesamt bereits 20 Grand-Prix-Turniere auf der weltumspannenden ATP-Tour gewonnen haben. Zwölf Turniersiege erspielten die Irmler-Jungs dabei auf roter Asche, also auf dem Untergrund, auf dem in der nationalen Eliteliga überwiegend gespielt wird. Nur, wenn wetterbedingt in Hallen ausgewichen werden muss, kommen auch andere Beläge in Betracht. „Wir haben auch Spieler dabei, die auf Hartplätzen richtig gute Ergebnisse erspielt haben“, meint Irmler. Dabei denkt er vor allen an Ricardas Berankis (Weltrangliste 82), Marcel Granollers (WR 111), Lukas Rosol (WR 133) und Doppel-Spezialist Matwe Middelkoop (Doppel-WR 42). Besonders Middelkoop bewies seine Vielseitigkeit. Von seinen sieben Doppeltiteln erspielte der Niederländer nur zwei auf Asche.