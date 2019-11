Fußball : „Die Achterbahnfahrt war nicht so schön“

Der Name von Takumi Yamagisawa dürfte den Fans vom Fußball-Oberligisten Turu 80 schon flink über die Zunge gehen, denn der 24-Jährige hat schon siebenmal getroffen. Yanagisawa selbst spricht weder Englisch noch Deutsch.

Takumi Yamagisawa Geboren wurde ich in Shizuoka, einer Großstadt an der Südost-Küste der Hauptinsel von Honshu. Meine Eltern leben noch immer dort. Ich habe einen älteren Bruder.

Yamagisawa Bis vergangenes Jahr in Shizuoka an der Uni. Seit Juli bin ich in Deutschland. Zur Turu bin ich gekommen, weil dort schon mehrmals Japaner gespielt haben.

Yamagisawa Ich habe so an zehn Tore gedacht. Jetzt sind es aber schon sieben. Deshalb träume ich nun von 17.

Was haben Sie Positives und Negatives in Düsseldorf erlebt.

Yamagisawa (überlegt kurz) Beides auf der großen Kirmes. So etwas kennen wir in Japan nicht, deswegen fand ich ich das toll. Nicht so schön: Ein Freund hat mich mit auf die Achterbahn genommen. Die fahrt war nicht so schön.