Taekwondo-Meisterschaft : Antonio Andreopoulous ist in Top-Form

Düsseldorf Der Düsseldorfer Taekwondoka hat die deutsche Meisterschaft der Junioren gewonnen. Die EM-Nominierung ist aber noch nicht in trockenen Tüchern.

Zweimal war Sportwerker Antonio „Toni“ Andreopoulous der jüngste Teilnehmer im Starterfeld – und zweimal war er der Beste. Den Meistertitel der Senioren in der Wettkampfklasse bis 58 Kilogramm Körpergewicht hatte sich der 17-jährige Taekwondoka vor wenigen Wochen gesichert, jetzt gewann er auch die deutsche Meisterschaft bei den Junioren (Jahrgänge 1999 bis 2002) in Wilsdruff bei Dresden. „Was Toni in diesem Jahr gezeigt hat, ist einfach überragend. Ich hoffe, er bekommt jetzt die Nominierung für die Jugend-Europameisterschaft im September im spanischen Marina d’Or“, erläutert Sportwerk-Trainer Inan Tunc.

In Wilsdruff wurden ebenfalls die deutschen Meisterschaften der Kadetten (B-Jugend, bis 14 Jahre) ausgekämpft. Sportwerker Alyamin Samani (männliche Kadetten bis 61 Kilogramm) holte die Silbermedaille. Sportwerkerin Melika Torky startete erstmals bei den weiblichen Kadetten (bis 59 Kilogramm) – und dann direkt bei einer deutschen Meisterschaft. Kein Wunder, dass Torky nervös war. So kam im Halbfinale gegen Mirac Dalgic (TS Wuppertal) mit 3:10 Punkten das Aus. „Dafür, dass Melika zum ersten Mal bei einer deutschen Meisterschaft teilnahm, hat sie sich sehr gut geschlagen und auch viel Erfahrung gesammelt“, urteilt Tunc.

Die EM-Nominierung von Andreopoulous ist jedoch noch längst nicht in trockenen Tüchern. Mit Furkan Kücüksungur (KSC Leopard Nürnberg) rangiert ein anderer Taekwondoka in der Qualifizierungsrangliste vor dem Düsseldorfer. Der Nürnberger kann es sich einfach leisten, häufiger an internationalen Turnieren im Ausland teilzunehmen. Deshalb hat er acht Ergebnisse in der Liste stehen, Andreopoulous kommt auf fünf Resultate für das EM-Ranking.