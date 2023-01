Fußball Stefan Sapina ist neuer Cheftrainer bei Wersten 04

Faßbender war erst im Frühjahr des vergangenen Jahres nach einer längeren Auszeit vom Fußball zu dem Verein zurückgekehrt, für den er schon als Aktiver gespielt hatte. Der frühere Spielmacher konnte den Abstieg aus der Bezirksliga schlussendlich zwar auch nicht mehr abwenden. Dafür sollte Faßbender in dieser Saison die Basis für einen nachhaltigen Aufschwung in Wersten legen. „Unser Projekt“, erklärt Faßbender, „sieht vor, innerhalb von drei Jahren ein Team aufzubauen, dass in der Lage ist, vielleicht auch wieder um die vorderen Plätze mitzuspielen.“ In dieser Hinsicht sieht er den SVW inzwischen auf einem guten Weg. Mut macht vor allen Dingen der eigene Nachwuchs, der unter Olaf Faßbender wieder stärker in den Fokus gerückt ist. Der 18-Jährige Kilian Laux kam in dieser Saison bereits zwölfmal in der Kreisliga A zum Einsatz. Auch Florian Spanke durfte bereits Seniorenluft schnuppern. Beide gehören zu den Leistungsträgern der Werstener U19.