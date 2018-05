Lokalsport: Startnummer ist wichtiger denn je

Düsseldorf Beim Galopprennen in Grafenberg ist die Position entscheidend.

Es gibt kaum ein wichtiges Rennen im deutschen Galopprennsport, in dem die Position auf den ersten Metern eine so entscheidende Rolle spielt wie in der für dreijährige Stuten offenen Klassiker mit dem aus England kommenden Titel "German 1000 Guineas". Es geht in Grafenberg (morgen, ab 13 Uhr) über 1600 Meter, da benötigen Ross und Reiter auf dem kurvenreichen Kurs ein ungestörtes Rennen - oft gewinnt nicht die beste, sondern die Stute mit dem größten Glück.

So gesehen wird die "9", die im elfköpfigen Feld des mit 125.000 Euro dotierten Rennens der Favoritin Nyaleti aus England zugelost worden ist, gerade noch akzeptiert werden. "Sie geht gerne an der Spitze", sagt ihr Trainer Mark Johnston, "das werden wir sicher auch in Düsseldorf versuchen." Elfmal ist sie bereits am Start gewesen, viel für ein Pferd ihres Alters, Kondition hat sie also genug, "und gute Form hat sie auch", fügt Johnston hinzu. Gerade hat sie im südenglischen Goodwood gewonnen, über 1600 Meter, die Strecke passt also.