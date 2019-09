Golf : Starker Auftritt des Düsseldorfer Golf-Nachwuchses

Anna Lina Otten und Frederick Schott gewinnen Silber bei Deutscher Meisterschaft.

Im GC Gut Neuenhof in Fröndenberg verlief der nationale Titelkaämpf der weiblichen Ak 18 ausgeglichen. Vier Spielerinnen bestimmten die drei Meisterschaftstage. Eine von ihnen war Anna Lina Otten. Mit 216 Schlägen nach drei Runden (73, 70, 73) verfehlte sie um lediglich zwei Schläge den Titel. Dabei bewies die Jugend-Nationalspielerin aus Düsseldorf gute Nerven. Auf Loch eins musste sie einen Schlagverlust hinnehmen, den glich sie aber auf Loch zwei direkt wieder aus und sicherte sich auf der Fünf einen erneuten Schlaggewinn. Erst ein doppelter Schlagverlust auf der Acht machte die Titelhoffnungen zunichte. Doch auch davon ließ sich die 17-Jährige nicht aus der Ruhe bringen und spielte eine sehr solide Runde. „Ich freue mich sehr über den zweiten Platz, weil es meine letzte Deutsche Jugendmeisterschaft war“, meinte Otten. „Anfang der Saison hatte ich ein paar Schwierigkeiten mit meinem Spiel. Das ist jetzt deutlich besser geworden. Es macht Spaß, zu sehen, dass sich die Arbeit gelohnt hat.“ Und auch Mädchen-Bundestrainer Sebastian Rühl war zufrieden. „Anna Lina hat ihr gewohnt super solides Ballstriking gezeigt. Ihre Schläge vom Abschlag zum Green sind sensationell. Was immer ein bisschen gefehlt hat, war entweder ein Quäntchen Glück oder eben auch mal ein Quäntchen Können. Genau da hat Anna Lina in den letzten Wochen wahnsinnig viel investiert.“