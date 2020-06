Flight Night im Stabhochsprung : Torben Blech springt im Autokino am höchsten

Torben Blech springt im Autokino am höchsten

Top-Leistungen in ungewohnter Atmosphäre: Stabhochsprung bei der Flight Night im Autokino. Foto: HORSTMUELLER GmbH

Düsseldorf Leverkusens Stabhochspringer siegt bei der Flight Night. Der Düsseldorfer Bo Kanda Lita Baehre wird Zweiter. 500 Zuschauer sind dabei und können endlich wieder großen Sport mit Live-Atmosphäre genießen.

Die Sehnsucht nach Sportveranstaltungen ist bei den Fans riesengroß. Sie vermissen in Zeiten der Pandemie die Stadionatmosphäre, den Live-Moment, wenn der Funke vor vollbesetzten Tribünen auf die Sportler überspringt. Da kam nun für die Leichtathletikanhänger die Idee der Stadt Düsseldorf gerade recht: Sie schuf mit der „Flight Night“ ein erstes Spektakel, das wieder vor Zuschauern stattfinden durfte.

Es war im Autokino auf dem Gelände des Messeparkplatzes eine tolle Sache für die Zuschauer – aber auch für die Athleten, die endlich in die ersehnte Wettkampf-Saison starten konnten und sich begeistert zeigten. Es war aber eine skurrile Veranstaltung, bei der die Leistungen corona- und wetterbedingt eher Nebensache waren. Extreme Höhenflüge auf der speziell errichteten Anlage konnte niemand erwarten, denn nicht nur die Trainingsbedingungen waren in den vergangenen Monaten schwierig gewesen, sondern auch die Wetterbedingungen. So gab es während des Wettkampfes wegen eines vorbeiziehenden Gewitters heftige Windböen, die für eine knapp halbstündige Unterbrechung sorgten.