Sportgymnastik City Cup : Sport und Kunst im Einklang

Düsseldorf Beim Internationalen City Cup der Sportgymnastinnen faszinieren auch die Jüngsten das Publikum. Die Mütter zittern und leiden auf der Tribüne mit.

Zur gleichen Zeit war das Zentrum von Gerresheim Schauplatz von gleich zwei farbenprächtigen und doch so unterschiedlichen Veranstaltungen. Auf dem Gerricusplatz begrüßten die rot-weiß gekleideten Karnevalisten der Gerresheimer Bürgerwehr viele Gäste zu ihrem Biwak. Karnevalsmusik, Helau-Rufe und fröhliches Stimmengewirr schallte von dort an der Basilika St. Margareta vorbei Richtung Gräulinger Straße, wo in der Vierfach-Turnhalle des Marie-Curie-Gymnasiums der 12. Internationale City Cup der Gymnastinnen ablief.