Eintracht Spontent spielt beim Oberliga-Spitzenklub „Möglichst zügig 3:0 gewinnen“

Das Spiel Eintracht Spontent absolviert am Samstag beim Würselener SV das erste Auswärtsspiel in der Oberliga. Erster Aufschlag ist um 18 Uhr in der Elmar-Harren-Sporthalle an der Krottstraße 70 in Würselen.



So lief der Auftakt Eintracht Spontent wurde am ersten Spieltag seiner Favoritenrolle gerecht und gewann 3:0 (25:19 25:20 25:20) gegen den TB Osterfeld. Der Würselener SV verlor sein erstes Meisterschaftsspiel mit 1:3 (18:25, 9:25, 25:21, 21:25) beim TVA Hürth-Fischenich II.



Der Gegner Der WSV gehörte in den vergangenen Jahren stets zu den Spitzenteams der Oberliga und verpasste regelmäßig knapp den Einzug in die Regionalliga. Er war 2020 in die Oberliga aufgestiegen und war 2021/22 und 2022/23 jeweils Vizemeister geworden. Auch in der vergangenen Saison 2023/24 spielte die Mannschaft bis zum vorletzten Spieltag um den Aufstieg mit, unterlag dann aber dem PTSV Aachen vor großer Kulisse mit 0:3 und wurde am Ende Vierter. Vor dieser Saison gab es beim WSV einen Umbruch. Die Mannschaft wurde verjüngt. Die Ziele sind bescheidener: Die Verantwortlichen wollen früh Abstand zu den vier letzten Tabellenplätzen schaffen, die direkt in die Landesliga führen und streben einen Platz im Tabellenmittelfeld an.



Die personelle Situation bei Spontent Bei der Eintracht ist Anton Galow zurück und wird seine Punktspielpremiere feiern. Der Kapitän und Außenangreifer hatte am ersten Spieltag gefehlt. Er kann in der Saison noch ein wichtiger Mann bei den Düsseldorfern werden. Er hat in Würselen ein heimspiel, denn er war im Sommer vom WSV-Lokalrivalen und Drittligisten PTSV Aachen nach Düsseldorf gewechselt. Fehlen wird der Eintracht der von Solingen gekommene Peyman Tavakoli. Mit 13 Mann fährt die Kohne-Truppe nach Würselen.



Das sagt der Spontent-Trainer „Die Auftaktniederlage von Würselen hat mich überrascht“, sagt Michel Kohne. „Ob sie ein Ausrutscher war, weil die Mannschaft noch nicht eingespielt ist oder nach ihrem Umbruch noch nicht so weit ist, das wird sich erst in ein paar Wochen zeigen.“ Unabhängig davon fordert der Coach: „Wir wollen das Spiel möglichst zügig 3:0 gewinnen und die drei Punkte.“