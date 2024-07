Bezirksligist sagt Testspiele ab Spielermangel beim SC West

Ein Akteur, auf den der 58-Jährige in der kommenden Spielzeit eigentlich setzen wollte, gehört nicht mehr zum Kader. Bei Vitaliy Golik führte offenbar ein Zwist mit dem Coach zur sofortigen Trennung. Den 36-Jährigen hatte Abel erst in der Winterpause der vergangenen Spielzeit an Land gezogen. Was aus den anderen beiden Routiniers in Diensten des SSC West wird, ist plötzlich auch wieder unklar. Hieß es vor wenigen Wochen noch, dass Martin Wagner und Maciej Zieba dem Klub auch in der Bezirksliga erhalten bleiben würden, scheint das inzwischen nicht mehr sicher zu sein. „Fakt ist, dass die beiden weiter zusammen spielen möchten“, sagt Abel. In weiteren Gesprächen soll herausgefunden werden, ob das Zusammenspiel der beiden 37-Jährigen beim SCW noch eine Zukunft hat. Entscheidend dürfte sein, ob es dem Klub gelingt, in den kommenden Wochen noch ein paar Verstärkungen an Bord zu holen. Denn mit der Aussicht, auch in der Bezirksliga nur um den Klassenerhalt zu kämpfen, wird man die beiden Ex-Profis kaum von einem Verbleib überzeugen können.