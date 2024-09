0:2-Niederlage gegen Benrath-Hassels Sparta kommt nicht auf Touren

Auf der anderen Seite war Nermin Ramic, der Trainer der SG Benrath-Hassels, nach dem dritten Sieg im dritten Spiel natürlich deutlich besser gelaunt. Allerdings verzichtete der Übungsleiter nach den verbalen Frotzeleien im Vorfeld in der Stunde des Erfolgs darauf, weiteres Öl ins Feuer zu gießen. „Ich denke schon, dass der Sieg am Ende für uns auch in Ordnung geht“, meinte Ramic nüchtern. Die rund 100 Zuschauer auf der Sportanlage Am Wald bekamen eine spannende Partie zu sehen, die fußballerisch aber nicht das bot, was die Namen der Einzelspieler auf beiden Seiten vielleicht versprachen. „Bei diesem Wetter konnte aber auch niemand erwarten, dass richtiger Tempofußball gespielt wird“, verteidigte Nermin Ramic die Aktiven. Zur hochsommerlichen Hitze gesellte sich auf beiden Seiten auch der gegenseitige Respekt. Das vorsichtige Abtasten wurde erst nach gut zwanzig Ninzten von einem pfiff unterbrochen, der für die Gäste folgenschwer war. „Das war ein berechtigter Foulelfmeter“, erkannte auch Bilks Trainer Gabriel Bittencourt das Vergehen im eigenen Strafraum an. Der Benrather Torjäger Benjamin Prah ließ sich nicht zweimal bitten und brachte die Hausherren mit 1:0 in Führung (24.).