Lokalsport: Sparta Bilk setzt Erfolgsserie gegen Tannenhof fort

Düsseldorf

Erwartungsgemäß keine Chance hatte der gegen den Abstieg kämpfende FC Tannenhof beim kommenden Fußball-Bezirksligisten Sparta Bilk. Am Ende der 90 Minuten hatte die Mannschaft von Trainer Marcel Gans mit einem 6:0 ihre Serie von unbesiegten Begegnungen auf 14 Spiele erhöht. Die Brüder Ben und Alon Abelski hatten bereits nach 30 Minuten für eine 2:0-Führung gesorgt. Mit dem 3:0 durch Naoshi Shigematsu kurz vor dem Pausenpfiff war die Partie gelaufen. Gürkan Gülten (2) und Özgür Öncü trafen in Hälfte zwei noch und schraubten die Gesamttrefferzahl von Sparta auf 115. Obmann Marcel Krüger gab am Rande der Partie noch drei Verpflichtungen bekannt: Gökhan Dalmis (SV Solingen), Marvin Krummnack (Vds Nievenheim) und Andres Sanchez Gomez (TuS Gerresheim) kommen.