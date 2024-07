Fußball-Bezirksliga Sparta Bilk ist der Topfavorit

Nicht ganz so üppig besetzt ist das Aufgebot der SG Benrath-Hassels, auch wenn Nermin Ramic dem Kader in der Sommerpause in Person von Dennis Durmus (FC Büderich) und einigen jungen Wilden frisches Blut zugeführt hat. Zur Spitzengruppe muss der Tabellenvierte der letzten Saison mit seinen Ausnahmespielern um Adin Civa oder Gustavo Melchior aber natürlich wieder gezählt werden. Die Zeiten, in denen sich die SG als Aufsteiger klein machen konnte, sind vorbei.