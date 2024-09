3:0-Sieg beim MSV Sparta Bilk im Aufwind

An die Tabelle wollte Jörn Heimann nach Spielschluss allerdings gar keinen Gedanken verschwenden. „Auf sie schaue ich vielleicht einmal in der Winterpause. Bis dahin sind die Blicke einzig und alleine auf uns selbst gerichtet“, erklärte der neue Chefcoach. Macht seine Mannschaft in den kommenden Wochen da weiter, wo sie am Sonntag aufgehört hat, dann sieht die sportliche Lage an der Fährstraße zu Weihnachten wieder deutlich rosiger aus. Der ebenfalls mit einigen namhaften Spielern bestückte MSV hatte den Gästen jedenfalls fußballerisch nicht allzu viel entgegen zu setzen. „Wir waren heute offensiv sicherlich zu harmlos“, so MSV-Trainer Mo Rifi. Sein Gegenüber Jörn Heimann sah aus dem Spiel heraus keine Chance des Gegners. „Das, was kam, hat unsere Abwehr um Roman Nahimi und Adnan Hotic gut wegverteidigt.“ Doch nicht nur die Defensive stand sicher. Auch Bilks Offensiv-Asse stachen zu. Beim 0:1 kurz vor der Pause stand Torjäger Marco Meyer nach einem weiten Einwurf von Andreas Plödereder am ersten Pfosten goldrichtig (43.). Für den im Sommer vom TuS Gerresheim gekommenen 34-Jährigen war es das fünfte Saisontor. Dass der wuchtige Andreas Plödereder nicht nur weit werfen, sondern auch mit dem Ball am Fuß etwas anfangen kann, machte sich nach einer Stunde Ayoub Alaiz zu Nutze, der den Abpraller nach einer vergebenen Plödereder-Chance zum 1:2 verwertete. Damit war der Schaden, den Wiren Bhaksar mit seinem per berechtigtem Foulelfmeter erzielten Ausgleich angerichtet hatte (46.) aus Sicht der Gäste wieder repariert.