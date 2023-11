Triathlon Ein Leben für den Triathlon

Die 26-jährige Medizinstudentin hing nach ihrem Erlebnis vor dem TV die Fußballschuhe schnell an den Nagel. Konsequent folgte sie ihrer inneren Stimme und konzentrierte sich ganz auf ihre neue Leidenschaft. Sie suchte sich professionelle Hilfe, um in den Disziplinen voranzukommen. Schnell wurde klar: Sophia Trenz hat Talent – und großes Potenzial. Der Aufstieg verlief jedenfalls rasant: 2019 absolvierte sie ihren ersten Triathlon, zwei Jahre später bei der EM in Frankfurt zum ersten Mal den Ironman – auf der Langdistanz gelang ihr völlig überraschend ein zweiter Platz. Sie qualifizierte sich für den Ironman auf Hawaii. Bei der Vorbereitung auf die WM auf der Pazifikinsel wurde sie dann mal eben Dritte beim Ironman in Nizza. Sie schloss sich irgendwann dem Triathlon-Team Düsseldorf (TTD) an.