Skaterhockey Keine Angst vor dem Hexenkessel

Wilmshöfer kann sich an den letzten Düsseldorfer Sieg in Essen gar nicht erinnern. Dreimal war seine Mannschaft in dieser Saison in Essen nur zweiter Sieger, unter anderem auch beim Europapokal der Pokalsieger, der vor einigen Wochen an der Raumerstraße ausgetragen wurde. Da wurden die Moskitos Sieger, die Rams Zweite. Dem Gastgeber räumt Wilmshöfer vor der Partie am Samstag dann auch leichte Vorteile ein. „Ich sage mal: 60:40-Chance für Essen.“ Ein Plus habe Essen auch dadurch, dass es in entscheidenden Partien immer mal wieder Verstärkung von Spielern aus der eigenen Eishockeyabteilung bekommt.