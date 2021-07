Bahnradfahren : Wer bremst, verliert

Düsseldorf Sina Temmen von der SG Radschläger ist deutsche Meisterin im Bahnradfahr-Mehrkampf. Das junge Talent träumt von den Olympischen Spielen 2024.

Tief über den Lenker gekauert gibt Sina Temmen (SG Radschläger) noch mal richtig Gas. Mit voller Kraft tritt die 16-Jährige in die Pedale ihrer Bahnradmaschine. Auf dem Holzoval gilt: wer bremst, verliert. Deshalb haben die Bahn-Fahrräder auch keine Bremsen, es geht immer nur vorwärts und das, oft genug mit enormen Geschwindigkeiten. Die Fliehkräfte in den überhöhten Kurven und Überholmanöver verlangen gehobene Qualität am Lenker. Die und richtig Wumms in den Beinen hat Temmen bei der deutschen Bahnradmeisterschaft auf dem Rennoval in Köln bewiesen. Sie gewann den deutsche Meistertitel im Omnium, also sozusagen im Bahnrad-Mehrkampf. In diesem Jahr waren Scratch (wer als Erste im Ziel ist, gewinnt), Zeitfahren, Ausscheidungsrennen (nach einer bestimmten Rundenzahl scheidet die jeweils Letzte aus) und Punktefahren (in bestimmten Runden werden für die Ersten Punkte vergeben) dabei. „Meine Lieblingsdisziplin ist das Ausscheidungsrennen“, sagt die „Radschlägerin“.