Basketball : Siege für Düsseldorfs Oberliga-Basketballer

TG 81 ungeschlagen an der Spitze. Auch der TuS Maccabi, die Alten Feunde und die Black Eagles mit optimaler Punktausbeute.

(cle) Seltener Moment in der Basketball-Oberliga der Herren: Alle vier Düsseldorfer Teams fuhren am Wochenende Siege ein.

Die Tabellenspitze Hier thront weiterhin unangefochten die TG 81. Auch der Liganeunte BG Kamp-Lintfort II war für die Oberbilker nur ein Spielball, mit einer 97:60-Packung wurde der Gegner wieder nach Hause geschickt. Topscorer waren Dave Böhm mit 22 und Sasa Zivanovic mit 20 Punkten. „Der Spielplan liegt uns“, sagt TG-Akteur Tim Brückmann. Denn die Aufgaben steigern sich: Am Samstag wartet der Vierte TuS Hilden, ehe es am letzten Spieltag der Hinserie zum Showdown kommt: Der ebenfalls noch unbesiegte TV Jahn Königshardt ist am 11. Januar zu Gast in Düsseldorf.