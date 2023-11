Deutlicher Sieg in Solingen ART-Volleyballer verschaffen sich etwas Luft

Die Volleyballer des ART Düsseldorf befreiten sich mit ihrem Sieg bei den Solingen Volleys von einer zentnerschweren Last. Mit 3:0 (25:16, 25:23, 25:19) setzte sich der Oberligist beim Tabellennachbarn durch. Nach dem dritten Erfolg im sechsten Spiel belegt die Truppe um Kapitän Sebastian Schwarz in der Neuner-Liga nun Rang fünf und hat nach unten etwas mehr Luft. Allerdings sind die ohnehin schon großen personellen Probleme bei den Füchsen mit der Partie im Bergischen noch einmal etwas größer geworden, da sich in Solingen auch noch Niels Schnathorst verletzte. Er zog sich eine Bänderverletzung zu und wird lange ausfallen.