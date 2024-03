Fußball Sidney Sam macht den Unterschied

(magi) Sidney Sam ist beim CfR Links so etwas wie der Mann für die sporadischen Momente. Der ehemalige Fußball-Nationalspieler kommt beim A-Kreisligisten aus Heerdt in dieser Saison nur punktuell zum Einsatz. Aber wenn er dann mal auf dem Platz steht, weiß er ab und an auch für Produktives zu sorgen. So auch am Sonntag im Spitzenspiel gegen den DSC 99. Letztlich war es ein einziger trockener Schuss des 36-Jährigen Ex-Nationalspielers, der den Unterschied in dieser mäßigen Begegnung ausmachte. Mit dem unter dem Strich verdienten 1:0-Sieg an der Windscheidstraße verteidigte Links die Spitzenposition. Der DSC 99 auf Rang vier hat schon sechs Punkte Rückstand auf den Ligaprimus, allerdings auch noch eine Partie mehr zu absolvieren.