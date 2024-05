Vor 6000 Zuschauern auf der Galopprennbahn Shagara setzt sich knapp durch

Der 24Jährige, aktuell die Nummer eins 2024 in der einschlägigen Statistik, haderte zuvor mit seiner aktuellen Form, „ich war in den letzten Tagen nur Zweiter.” Das änderte sich am Sonntag, denn auch das zweite Rennen war der in England ausgebildete Reiter vorne. Und das mit einem Hengst, der in Richtung Deutsches Derby galoppiert. Palladium, im Training bei Henk Grewe in Köln, schaffte mit Hammer-Hansen seinen ersten Sieg und dürfte jetzt größere Aufgaben ansteuern. Er gehört Liberty Racing, einem erfolgreichen Besitzersyndikat, das im vergangenen Jahr mit Fantastic Moon das Derby gewann. „Dorthin soll es auch gehen”, erklärte Liberty-Frontmann Lars-Wilhelm Baumgarten. Grafenberg wird ihn demnächst erneut sehen, „er soll hier im Derby-Trial starten”, gab Baumgarten zu Protokoll. Dieser wichtige Test für das Derby Anfang Juli in Hamburg wird am 26. Mai beim nächsten Düsseldorfer Renntag gelaufen.