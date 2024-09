2:3-Pleite gegen Kapellen Unterrath verliert Spektakel

Die Fußballer der SG Unterrath sind in dieser Saison so etwas wie die Unterhaltungskünstler der Fußball-Landesliga. Wenn die Mannschaft von Deniz Aktag auf dem Platz steht, dann ist Action vor beiden Toren garantiert. Auch am Sonntagnachmittag kamen die Zuschauer am Franz-Rennefeld-Weg auf ihre Kosten. Im Heimspiel gegen den SC Kapellen gab es fünf Tore zu sehen. Damit fielen auch im siebten Saisonspiel mit Unterrather Beteiligung mindestens vier Treffer. Einzig die Torverteilung stimmte aus Sicht der Platzherren nicht. Nach zuvor vier Partien am Stück ohne Niederlage musste sich die Aktag-Elf den Gästen aus Kapellen mit 2:3 geschlagen geben.