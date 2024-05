SGU verliert 0:3 in Solingen Rückschlag im Abstiegskampf

Unterraths sportlicher Leiter Toma Ivancic war nach Spielschluss bemüht, die Leistung der eigenen Mannschaft richtig einzuordnen. „Wir haben bis zum 0:1 ein richtig gutes Spiel gemacht und bekommen dann einen Handelfmeter gegen uns gepfiffen, der eine absolute Witzentscheidung war“, meinte der 58-Jährige. Besonders ärgerlich: Wenige Sekunden, bevor der Unparteiische Fasihullah Habibi auf den ominösen Punkt zeigte, hatte Zissis Alexandris selbst die Führung auf dem Fuß (65.). „Er hatte den Torwart schon ausgespielt. Wenn wir da selbst das 1:0 machen, läuft das Spiel womöglich ganz anders“, so Ivancic weiter. So aber machte die SGU im Anschluss den Fehler, den DV Solingen im Hinspiel bei der 1:5-Niederlage am Franz-Rennefeld-Weg noch selbst begangen hatte – sie lief den Gegner ins offene Messer. „Wir sind dann zu schnell ins Risiko gegangen und haben uns gegen diese richtig guten Fußballer sofort zwei weitere Dinger eingefangen“, bemängelte Ivancic. Letztich genügten den Gastgebern somit ganze sechs Minuten, um die Partie mit drei Treffern (66., 69., 72.) zu entscheiden. Für die Gäste richtete sich der Blick spätestens nach dem 0:3 hingegen schon auf den kommenden Sonntag und das Derby beim SC West. Deniz Aktag nahm alle von einer Gelbsperre bedrohten Akteure vom Feld, um wenigstens in dieser Hinsicht kein unnötiges Risiko zu gehen. An der Schorlemer Straße geht es für Unterrah beim abgeschlagenen Schlusslicht am Sonntag nicht nur um drei fest einkalkulierte Punkte, sondern auch um die Begleichung einer offenen Rechnung. Denn das Hinspiel hatte die SGU durch einen umstrittenen Gegentreffer kurz vor Schluss mit 1:2 verloren. „Am Sonntag zählt für uns nur eine Sieg, das ist ganz klar“, sagt Toma Ivancic.