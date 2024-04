Fußball SGU unter neuem Coach ungeschlagen

In einer relativ ereignisarmen Begegnung zeigte Unterrath zunächst das neue „Aktag-Geischt“: Hinten stabil und vorne ohne Durchschlagskraft. Das sollte sich aber ändern, nachdem der Gast eine seiner wenigen Chancen zur Führung nutzte (70.). Nun mussten die Gastgeber das Risiko erhöhen und wurden prompt belohnt. Der eingewechselte Kelsey Ramstijn vollendete einen zielstrebigen Angriff zum 1:1-Endstand (85.) für die Aktag-Elf, auf die am Sonntag das wichtige Auswärtssiel beim direkten Konkurrenten SV Wermelskirchen wartet.



SC Velbert - MSV Düsseldorf 4:1 Wie bedeutend die letzten acht Spiele für den MSV Düsseldorf noch sind, darüber lässt sich nach der 1:4-Niederlage der Elleraner beim SC Velbert trefflich streiten. Trainer Mo Rifi jedenfalls stimmte das Umfeld nach Spielschluss allmählich auf das Abstiegsszenario ein. „Auch wenn rechnerisch weiterhin alles möglich ist, müssen wir realistisch bleiben“, meinte der 41-Jährige. Dabei hatte sein Team am Mittwoch die Chance den Sieben-Punkte-Rückstand auf das rettende Ufer zu verkürzen. „Es haben alle für uns gespielt, nur wir spielen wieder gegen uns“, ärgerte sich Rifi. Zu tun hatte das wohl auch mit der verletzungsbedingten Auswechslung von Emre Bayrak (27.). Ohne den in der Winterpause gekommenen Zugang verlor der MSV zunächst die Ordnung und kurz vor der Pause auch die von Yassir Sadki erzielte Führung (19.). Im zweiten Abschnitt machte der MSV dem keinesfalls übermächtigen Gastgeber dann das Toreschießen aber etwas zu leicht. „Wir haben pünktlich zum Zuckerfest ein paar Geschenke verteilt“, sagte Rifi mit Blick auf die vermeidbaren Gegentore (48., 61., 72.).



Turu 80 - DV Solingen 2:0 Angesichts einer dünnen Personaldecke gerade im Defensivverbund war Turus Trainer Francisco Carrasco eher zurückhaltend in das Heimspiel gegen DV Solingen gegangen. Umso überraschter war der spanische Coach über den verdienten 2:0-Heimerfolg seines Teams. „Damit hatte ich nicht gerechnet. Aber die Jungs haben eine überragende Mannschaftsleistung abgeliefert“, freute sich der 48-Jährige. Einen großen Anteil daran hatten neben Timo Utecht auch die beiden 19 Jahre alten Innenverteidiger Edoh Lawson und Ryan Menougong. Sie erhielten ein Extralob von Francisco Carrasco. Die Treffer für die läuferisch und kämpferisch überzeugenden Oberbilker erzielten Niclas Hoppe per Kopf (41.) und Sahin Ayas unter Mithilfe des Solingers Blerton Muharremi (52.).



SC West - Holzheimer SG 2:3 Auch der SC West enttäuschte am Mittwoch im Heimspiel gegen die Holzheimer SG keineswegs. Dennoch stand das Tabellenschlusslicht nach 90 Minuten wieder einmal mit leeren Händen da. „Knapp daneben ist eben auch vorbei“, lautete der Kommentar von Trainer Günter Abel nach der 2:3-Heimniederlage. Immerhin sah der Ex-Profi gegen den Tabellenachten ein „Spiel auf Augenhöhe“, in dem die Oberkasseler vor der Pause durch einen Doppelpack von Martin Wagner (43., 44.) zwischenzeitlich sogar einen 0:2-Rückstand aufholten. Doch die beiden diesmal gut aufgelegten Routiniers Maciej Zieba und Martin Wagner alleine genügten dem SC West am Ende nicht, weil Holzheim doch noch eine Antwort parat hatte /72.).