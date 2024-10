Verfolgerduell in der Landesliga SGU vor schwieriger Aufgabe

Wenn sie selbst Spiele gewinnt, obwohl die Leistung gar nicht einmal top war, dann spricht das in gewisser Weise auch für die Qualität einer Mannschaft. Die SG Unterrath tat am vergangenen Sonntag in der Fußball-Landesliga genau das. „Nicht unbedingt schön“ sei es gewesen, was seine Elf im Auswärtsspiel bei Victoria Mennrath auf den Platz brachte, sagte Trainer Deniz Aktag nach der Partie. Dafür stimmte aber wieder einmal das Ergebnis. Mit dem verdienten 2:1-Erfolg beim Kellerkind aus Mönchengladbach setzte sich das Team vom Franz-Rennefeld-Weg in den Top-Fünf der Liga fest.