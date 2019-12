Trainerwechsel : Lahmidi verlässt B-Jugend-Bundesligist SG Unterrath

Düsseldorf Als Trainer hatte Karim Lahmidi großen Erfolg bei den B-Junioren der SG Unterrath. Jetzt wurde er dennoch abgelöst.

So sehr ihn die Entlassung auch überraschte, so sehr betonte Lahmidi, dass er niemandem bei der SGU böse sei: „Ich wünsche meinem Nachfolger alles Gute.“ Rückblickend sagt er: „Wir haben den Klassenerhalt geschafft und standen jetzt mit zwei Zählern Vorsprung vor den Abstiegsrängen. Als Trainer habe ich nicht viel falsch gemacht.“

Und aufgrund dieser Bilanz dürfte man Lahmidi sicherlich schon in Kürze wieder in einer Trainerfunktion oder als Assistent bei einem Verein wiedersehen. Vor seinem Engagement in Unterrath arbeitete Lahmidi unter anderem als Co-Trainer von Mike Tullberg in der U19 von Rot-Weiß Oberhausen. Tullberg ist mittlerweile als Regionalliga-Coach für die U23-Mannschaft von Borussia Dortmund tätig.