Dennis Wegner neu im Trainerstab SG Unterrath holt Ex-Profi

Seinen neuen Kompagnon hat der 42-Jährige auch bereits in die kaderplanung eingebunden. Die Intention ist klar: Der Name „Dennis Wegner“ soll nach Möglichkeit in den kommenden Wochen auch noch den einen oder anderen Spieler nach Unterrath ziehen. „Wir haben schon ein paar Gespräche mit Jungs geführt, die auch schon in anderen Ligen unterwegs waren und uns sicherlich verstärken würden. Ob wir sie am Ende von der SG Unterrath überzeugen konnten, werden wir in den kommenden Tagen und Wochen erfahren“, verrät Wegner, der hoch motiviert ist, bei der SGU „etwas Gutes auf die Beine zu stellen“. Ein Szenario, in dem er auch noch einmal selbst auf Torejagd gehen wird, schloss Wegner aber vorerst aus. „Ich bin aktuell körperlich gar nicht in der Verfassung, an so etwas zu denken. Dafür müsste ich zunächst einmal eine Reha und anschließend eine komplette Vorbereitung absolvieren“, betont Wegner, der sich stattdessen auf seine neue Aufgabe konzentrieren will. „Ich bin schon als Spieler über die Mentalität gekommen und will diese auch jetzt einbringen. Wir wollen natürlich guten und erfolgreichen Fußball spielen, dabei aber auch Spaß haben“, sagt Wegner, der seine neue Mannschaft am Samstag kennenlernen wird.