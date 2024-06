Unterrather Transfercoup SGU holt den früheren Profi Michael Blum

Nach Jahren des sportlichen Stillstands soll es für die SG Unterrath in der Fußball-Landesliga in der kommenden Saison endlich bergauf gehen. Dafür greifen die Verantwortlichen am Franz-Rennefeld-Weg bei der Suche nach Verstärkungen auch wieder ins obere Regel. Die Verpflichtung von Michael Blum belegt das. Der inzwischen 35 Jahre alte Ex-Profi zählte in der vergangenen Saison noch zum Stammpersonal beim Oberligisten KFC Uerdingen. Doch den Gang in die Regionalliga trat Blum mit dem KFC nicht mehr an. Stattdessen schlägt der Linksfuß in Unterrath noch einmal ein neues Kapitel in seiner Laufbahn auf.