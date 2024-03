Fußball SGU beendet Negativserie

In einer Partie, die lange auf des Messers Schneide stand, hatten die Oberkasseler auch Pech. So traf Samet Caliskan beim Stand von 0:0 nur den Innenpfosten. Für die entscheidenden Momente aufseiten der Gäste sorgte dann Solingens Leihspieler Tuncay Altuntas. Der 23-Jährige zählte in der Hinrunde noch zum Stammpersonal beim Oberligisten VfB Hilden, ließ sich aber in der Winterpause eine Klasse tiefer nach Solingen ausleihen, um den von seinen Familienmitgliedern geführten Klub vor dem Bezirksliga-Abstieg zu bewahren. An der Schorlemerstraße profitierte Altuntas bei seinem ersten Tor zunächst von einem Ballverlust im Vorwärtsgang (82.). Bei seinem zweiten Treffer ließ der Mittelfeldspieler dann seine hervorragende Schusstechnik aufblitzen (90.).



1. FC Viersen - MSV Düsseldorf 3:2 Nicht nur beim SC West, sondern auch beim MSV Düsseldorf deuten die Zeichen auf Abstieg hin. Zwar präsentierte sich die Elf von Mo Rifi beim 2:3 beim 1.FC Viersen im Vergleich zu den Vorwochen formverbessert. An der vierten Niederlage in Serie und nunmehr sieben Punkten Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz änderte das aber nichts. Rifi fand im Anschluss dennoch lobende Worte für sein Team. „An der Einstellung gibt es heute wirklich nichts auszusetzen“, meinte der Coach. Dafür sprach auch, dass der MSV durch Bilal El Ouamari (41.) und Wiren Bhaskar (68.) gleich zweimal nach einem Rückstand zurück ins Spiel kam. Den entscheidenden Nackenschlag setzte es dann aber kurz vor Schluss. durch einen berechtigten Foulelfmeter (88.). „Am Schiedsrichter hat es wirklich nicht gelegen. Er hat sehr gut gepfiffen“, meinte Rifi anerkennend.



1. FC Monheim - Turu 80 2:1 Im Duell zweier Oberliga-Absteiger zog die Turu beim 1.FC Monheim eine knappe Niederlage. Es dürfte das vorerst letzte Ligaspiel der beiden langjährigen Konkurrenten gewesen sein. Denn der Spitzenreiter aus Monheim machte mit den knappen Heimsieg den nächsten Schritt auf dem Weg zurück in die Oberliga. Wie schon eine Woche zuvor gegen Jüchen musste Turus Coach Francisco Carrasco wieder auf seine wichtigen Offensivspieler Sahin Ayas und Selcuk Yavuz verzichten. Zudem ereilte Stammkeeper Johannes Kultscher schon frühzeitig das verletzungsbedingte Aus (34.). Der für ihn zwischen die Pfosten gerückte A-Junior Araz Motamed zahlte vor dem 0:1 Lehrgeld (45.). Als der Unparteiische den Gastgebern dann noch einen strittigen Foulelfmeter zusprach, war die Partie entschieden. Daniel Rey konnte nur noch verkürzen (80.). „Wir hätten einen Punkt verdient gehabt“, meinte Carrasco nach der Partie.



SG Unterrath - Fortuna Dilkrath 1:1 Die SG Unterrath hat mit Toma Ivancic einen zumindest kleinen Schritt aus der Krise gemacht. Die bis dahin in diesem Kalenderjahr noch punkt- und torlose Elf vom Franz-Rennefeld-Weg holte im ersten Spiel nach der Entlassung von Yannick Meurer zu Hause ein Remis. Interimstrainer Ivancic sah am Samstag eine Leistungssteigerung seines nunmehr seit neun Spielen sieglosen Teams. „Wir waren dominant, müssen aber wieder effektiver im Torabschluss werden“, meinte der 58-Jährige. In einer von Kampf geprägten Partie resultierten beide Treffer aus Standardsituationen. Dabei legten die Gäste aus Dilkrath im ersten Abschnitt nach einem Freistoß vor (35.). Der zuletzt vom Punkt nicht immer sichere Zissis Alexandris verwandelte einen Foulelfmeter zum 1:1-Endstand (81.).