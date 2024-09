4:1-Sieg beim DSC 99 SG Benrath-Hassels erobert Platz eins

Für den Sprung auf den Platz an der Sonne brauchte die SG am Sonntagnachmittag nicht einmal eine meisterliche Vorstellung. Klar waren die Gäste mit ihren Mittelfeld-Assen um Adin Civa und Tim Hölscher von Beginn an um Spielkontrolle und Ballbesitz bemüht. Es dauerte aber eine ganze Weile, bis die Ramic-Elf den Abwehr-Block des DSC einmal konstruktiv überwand. Nachdem Adin Civa den Ball aus dem Zentrum heraus noch einmal raus auf den rechten Flügel zu Tim Hölscher gegeben hatte, fand dieser mit einer butterweichen Flanke in Benjamin Prah den abnehmenden Zielspieler (37.). Der Qualität des Spiels konnte die Benrather-Führung eigentlich nur gut tun. Denn nun war der bis dahin vornehmlich auf die Verteidigung bedachte „Club“ in der Pflicht, mehr Initiative zu ergreifen. Eine Aufgabe, mit der sich die Spieler von Sascha Walbröhl wie schon in den Wochen zuvor allerdings nicht anfreunden konnten. Mit den großen Räumen, die ihnen der neue Tabellenführer im Zentrum des Spielfeldes oftmals gewährte, wusste der DSC zu selten etwas anzufangen, weil ihm schlichtweg Ruhe und Mut im Ballbesitz fehlten. So lief das Geschehen auch am neuen Taktgeber Dennis Dowidat viel zu oft vorbei. Der 34-Jährige wartete häufig vergeblich auf die Bälle, die dann zu leichtfertig verloren gingen. Es war daher auch kein Zufall, dass der Ausgleich mit der letzten Aktion der ersten Hälfte aus einer Standardsituation resultierte. Dem scharf getretenen Freistoß von Marc Paul aus über zwanzig Metern Entfernung konnte Gäste-Keeper Tino Divkovic nur hinterher schauen (45.). So sehenswert der „Strahl“ von Paul auch war, den schönsten Treffer schoss ein anderer. Nach einer präzisen Spielverlagerung und abschließenden Ablage mit dem ersten Kontakt war es wieder Benrath-Hassels-Torjäger Benjamin Prah, der zum 1:3 verwandelte. Ein Tor wie aus einem Guss (62.).