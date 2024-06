Interview Selin Oruz „Vielleicht sind das jetzt gerade meine schönsten Jahre“

Info

Vereinsstationen Selin Oruz spielt seit 2014 für den Düsseldorfer HC. Die gebürtige Krefelderin ist 27 Jahre alt, defensive Mittelfeldspielerin und Spielführerin des Oberkasseler Klubs. Vorherige Vereine waren der Crefelder UHC und der Club Raffelberg.

Nationalteam 2013 debütierte Selin Oruz in der deutschen Hockey-Nationalmannschaft (Danas), für die sie über 160 Länderspiele bestritt. Bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio holte sie mit den Danas Bronze, vier Jahre später in Tokio scheiterte das Team im Viertelfinale an Argentinien.