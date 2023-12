Seit fünf Spielen ohne Sieg Der DSC 99 gibt Rätsel auf

Die „Krönung“ war am vergangenen Sonntag zweifellos das 1:1 gegen den SSV Erkrath – den Tabellenvorletzten mit dem schwächsten Angriff und der zweitschwächsten Abwehr der Kreisliga A. Sofort wurden an der Windscheidstraße Erinnerungen wach an die vergangene Spielzeit. Auch da leistete sich die Wahlbröhl-Elf in der Hinrunde eine Schwächephase, in der ihr nur ein Sieg aus neun Spielen gelang. Die dort liegen gelassenen Punkte fehlten ihr am Ende im Meisterschaftsrennen und kosteten ihr den Aufstieg. Und in diesem Jahr? Liegt der schwächelnde DSC nur drei Zähler hinter Tabellenführer FC Bosporus. „Das darf man eigentlich keinem erzählen“, sagt Walbröhl, wenn er auf das Schneckenrennen angesprochen wird.