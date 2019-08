Segel-Bundesliga : DYC-Segler treten auf dem Wannsee an

In Berlin will der DYC Punkte für den Klassenerhalt sammeln. Foto: Lars Wehrmann

Düsseldorf In der ersten Segelbundesliga wollen die Düsseldorfer in Berlin an die Erfolge der Vorjahre anknüpfen. Es geht um den Klassenerhalt.

Jan-Philipp Hofmann, Felix Brockerhoff, Nils-Henning Hofmann und Philipp Schrader freuen sich auf die Meisterschaftsregatta (23. bis 25. August) in der ersten Segelbundesliga auf dem Wannsee in Berlin. „In den letzten beiden Jahren waren wir auf dem Wannsee immer gut unterwegs und hatten viel Spaß. Ich hoffe, dass das in diesem Jahr auch wieder so sein wird“, verrät Steuermann Jan-Philipp Hofmann. 2017 segelte die Bundesligacrew des Düsseldorfer Yachtclubs (DYC) in der Bundeshauptstadt auf Rang drei, 2018 war es sogar Platz zwei. „Klar wäre es schön, das zu wiederholen. Selbstverständlich ist das aber nicht“, erklärt der Steuermann. „Wir setzen uns vernünftige Ziele und wollen unter die Top sechs segeln. Das ist gleichzeitig Druck und Motivation, und es fördert die Konzentration.“

Sowieso ist für die Düsseldorfer im Kreise der 18 Erstligisten etwas Druck da. Vor den vergangenen drei Liga-Regatten liegen die Düsseldorfer im Kreise der 18 Erstligisten auf Tabellenplatz elf. Fünf Punkte Vorsprung hat der DYC vor dem Flensburger Segelclub auf Tabellenplatz 15, dem ersten Abstiegsplatz. Bei noch drei ausstehenden DSBL-Wertungsläufen ist der Klassenerhalt noch nicht sicher. Weil zum Saisonabschluss noch die Regatten vor Kiel und Glücksburg anstehen, also auf zwei Revieren, auf denen sich der Düsseldorfer Segel-Bundesligist bisher nicht sonderlich wohl gefühlt hat, sollte es in Berlin tatsächlich einen Platz im vorderen Drittel geben. Das würde die Situation vor den finalen Rennen deutlich entspannen.

„Wir stehen nicht mit dem Rücken zur Wand, aber der Vorsprung vom Saisonanfang ist etwas zusammen geschmolzen“, meint der DYC-Steuermann. „Ich habe jedenfalls in der Saisonplanung die Regatta in Berlin zu denen gerechnet, bei denen wir etwas holen wollen.“