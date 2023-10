Vorletzte Regatta am Bodensee Düsseldorfer Segler reisen selbstbewusst in den Süden

Das Selbstbewusstsein, die Ziele des DYC für Überlingen zu erreichen, ist groß. Platz zwölf unter den 18 Erstligisten sollte es schon sein, um den Sechs-Punkte-Vorsprung auf die Abstiegsplätze zu verteidigen. Mit Swade, Treichel und Strohm sind drei der vier Düsseldorfer wieder an Bord, die in der vergangenen Saison vor Travemünde auf der Ostsee auf den dritten Rang der damaligen DSBL-Regatta gesegelt sind. Ersterer steuerte vor drei Wochen zudem die DYC-Mannschaft beim DSBL-Meisterschaftevent auf Platz acht. Dieses Ergebnis zu wiederholen, wird nach Swades Einschätzung allerdings alles andere als leicht. „Einige der Klubs, die in der Abstiegszone platziert sind, gehören da eigentlich nicht hin. Ich rechne damit, dass in Überlingen und bei der Schlussregatta in Hamburg einige Klubs mit ihrer Bestbesetzung antreten werden“, so der DYV-Steuermann.