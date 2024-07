Regatta der Segel-Bundesliga Die Herausforderungen bleiben

Auftrag ausgeführt. So lautet die nüchterne Bilanz des Düsseldorer Yachtclubs (DYC) nach der zweiten Meisterschaftsregatta in der ersten Deutschen Segel-Bundesliga (DSBL). Auf der Ostsee vor Warnemünde kamen die Düsseldorfer in der Regattawertung auf Platz fünf und schoben sich damit in der DSBL-Gesamttabelle vom 16. auf den zwölften Rang nach vorne. „Wir sind sehr zufrieden, es hat wunderbar geklappt“, freute sich DYC-Steuermann Jan-Philipp Hofmann. „In Warnemünde haben wir unseren Job, die Abstiegsränge zu verlassen, gut erledigt. Wir wissen aber, dass noch nichts erreicht ist und müssen in den anstehenden DSBL-Regatten weiterhin gut segeln.“