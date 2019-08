Segel-Bundesliga : DYC mit viel Kampfgeist auf dem Wannsee

Die DYC-Crew segelte in Berlin auf den siebten Platz. Foto: DSBL/Lars Wehrmann

Düsseldorf Der Düsseldorfer Yacht-Club hat auf dem Wannsee in Berlin seinen Vorsprung auf die Abstiegsplätze in der Segel-Bundesliga vergrößert. Dennoch ist die Crew nicht rundum zufrieden.

Platz sechs hatte sich die Crew des Düsseldorfer Yachtclubs bei der Regatta der ersten Deutschen Segel-Bundesliga auf dem Wannsee in Berlin vorgenommen. Am Ende der drei Segeltage in der Bundeshauptstadt sprang für die Düsseldorfer der siebte Rang im Kreise der 18 Erstligisten heraus.