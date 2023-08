Hockey Bergmann tritt die Euphoriebremse

Wichtigstes Ziel sei es, so Bergmann, „neue Impulse zu sammeln und uns weiter zu entwickeln“. In den vergangenen acht Jahren habe sich sein Team von Jahr zu Jahr gesteigert. „Den Trend wollen wir fortsetzen.“ Das gelänge aber nicht unter dem Motto „Immer weiter so“. „Mit dem bisherigen Aufwand stoßen wir inzwischen an die Decke, da haben wir unser Maximum erreicht. Deshalb ist es nötig, bei Trainingspensum und Intensität eine Schippe draufzulegen, spielerisch, taktisch und athletisch.“ Das Training werde stärker individualisiert, sodass jeder an seinen Stärken und Schwächen arbeiten könne. „Wir wollen die Jungs zu eigenständigem Training und gesunder Lebensweise anregen.“ Sie sollen ihren Sport nicht mehr als reines Hobby, sondern unter professionellen Aspekten betrachten. Anders als mit kühlem Kopf sei es inzwischen auch in Liga zwei nicht mehr möglich, am Ende mehr als nur den Gewinn des Blumentopfs zu feiern. „Wir müssen den Spagat hinbekommen, Ehrgeiz mit Realitätssinn zu vereinen.“