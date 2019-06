Schwimmen : Schwimmerinnen des DSC 98 räumen bei den Masters ab

(tino) Riesenerfolg für die Schwimmerinnen des DSC 98. Sieben Aktive schickte der Klub zur 51. Auflage der Deutschen Masters-Meisterschaft „Kurze Strecke“ ins Karlsruher ­Fächerbad­. Jede Aktive aus ­Düsseldorf kehrte medaillen-gekrönt von den nationalen ­Titelkämpfen zurück.

Erfolgreich war die DSC-Staffel über 4 x 50 Meter Freistil in der Altersklasse 320. Ingrid Lange, Wilma Kamprad, Heidi Guhl und Uschi Meyer-Tonndorf waren 3:29,59 Minuten unterwegs. In der 4 x 50 Meter Lagen-Staffel AK 280 schwammen Lange, Guhl, Birgit Tombers und Meyer-Tonndorf in 3:20,12 Minuten zum Titel. Außerdem erschwamm sich die 4 x 50 Meter- Bruststaffel in der „Altersklasse 280“ in der Besetzung Helga Kern, Kamprad, Guhl und Tombers die Vizemeisterschaft in 4:10,83 Minuten.