Fußball : Schwarz-Weiß leistet sich erneut keinen Ausrutscher

(RZ) Der SC Schwarz-Weiß 06 hat seine Haushaufgaben in der Fußball-Bezirksliga gemacht, gegen den SV Uedesheim mit 1:0 gewonnen und so die Tabellenführung behauptet. Johannes Zwanzig erzielte das Tor des Tages in der 32. Minute.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Damit ist die Mannschaft von Trainer Dennis Wienhusen ihrem Saisonziel, dem Aufstieg in die Landesliga, wieder ein Stück näher gekommen. „Es war das erwartet harte Spiel, wir haben uns schwer getan“, sagte Wienhusen hinterher.

Einer der bisherigen Kontrahenten, nämlich der TSV Eller 04, scheint sich von seinen Aufstiegshoffnungen verabschieden zu müssen. Bei der DJK Neuss-Gnadental kamen die Elleraner über ein 2:2-Unentschieden nicht hinaus. Ellers Sportchef Peter Korn sah sich in seiner Vorausschau bestätigt. Im Vorfeld der Partie hatte er nämlich vor den Gnadentalern gewarnt, „sie sind gut, wir dürfen sie nicht unterschätzen, niemanden in unserer Gruppe, egal wo die stehen.“ Entsprechend enttäuscht war Korn hinterher. Beide Tore für den TSV erzielte Eremias Ghebremedhin.