Fußballer : Schwarz-Weiß-Fußballer zurück auf dem Platz

Das Warten hat ein Ende. Düsseldorfs Amateurfußballer sind zurück auf den Fußballplätzen. Auch Landesligist SC Schwarz-Weiß 06 trainiert wieder. Mittlerweile erlauben die Corona-Regeln auch Kontaktsport im Freien, sodass die Oberbilker wieder mit dem Mannschaftstraining beginnen konnten. „Als ich den Jungs gesagt habe, dass wir wieder auf den Platz können, haben sich alle sehr gefreut“, sagt Trainer David Breitmar. „Die Jungs sind richtig heiß aufs Kicken und freuen sich, in ein normaleres Leben zurückzukehren.“

Um die Mannschaft nach der siebenmonatigen Pause wieder fit zu machen, hat Breitmar für die nächsten Wochen eine kleine „Vor-Vorbereitung“ geplant. Damit will er die Mannschaft langsam an die Belastungen heranführen und Verletzungen vorbeugen. „Wir haben mit Techniktraining und Passübungen angefangen und dann an der fußballspezifischen Ausdauer gearbeitet“, sagt Breitmar. Denn gerade die kurzen Sprints und die schnellen Richtungswechsel auf dem Fußballplatz sind für die Spieler nach der langen Pause eine ungewohnte Belastung. „Wir haben dann größere Spielformen gemacht und fangen jetzt langsam auch mit kleinen Spielformen mit höherer Intensität an“, sagt Breitmar.