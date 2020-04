Fußball : Schwarz-Weiß freut sich auf den Kunstrasen

Die Arbeiten für einen neuen Fußballplatz laufen in Oberbilk auf Hochtouren.

Die aktuelle Unterbrechung des Spielbetriebs zur Eindämmung der Corona-Pandemie in der Fußball-Landesliga trifft auch den Aufsteiger Schwarz-Weiß 06 hart. Dennoch gab es bei den Schwarz-Weißen zuletzt auch immer wieder Lichtblicke in einer fußballosen und insgesamt für viele oft eher tristen Zeit. Dabei konnten die Oberbilker sich zunächst einmal über eine Benachrichtigung des Sportamts der Landeshauptstadt freuen, in der ihnen mitgeteilt wurde, dass der bereits geplante Austausch ihres Kunstrasenspielfelds aufgrund der derzeitigen Spielpause vorgezogen wurde. Seit dem 16. April laufen die Arbeiten.

Da die Arbeiten dazu nur etwa zwei bis drei Wochen in Anspruch nehmen werden, könnte der Verein also bald schon auf einem neuen Kunstrasen trainieren und spielen. „Das ist für uns natürlich eine super Nachricht “, freute sich daher auch Schwarz-Weiß-Coach David Breitmar. „Wenn wir jetzt auch noch bald unser neues Clubhaus bekommen, dann haben wir hier wirklich einen tollen Standort, um Fußball zu spielen“. Dass sein Team die Saison unter solchen Bedingungen zu Ende spielen kann, hält der Coach indes für durchaus realistisch. „Ich halte es für wahrscheinlich, dass die Saison unter Auflagen zu Ende gespielt werden wird“, prognostizierte er. „Die neue Saison könnte in diesem Fall etwas später beginnen und dann mit mehreren englischen Wochen zu Ende gebracht werden“. Um sein Team auf diese Eventualität einzustimmen, hat sich Breitmar einiges einfallen lassen. Zur Steigerung der Trainingsmotivation hat sich der Coach dabei etwa kreative Challenges ausgedacht. „Ich habe der Mannschaft zum Beispiel gesagt, dass ich ihr eine Kabinenparty sponsorn werde, wenn mir mindestens 15 Spieler zeigen können, wie sie fünfzig Mal in Folge den Ball hochhalten“, erklärte er. „Für den Fall, dass die Mannschaft die Challenge verliert, habe ich gefordert, dass die Spieler dann für unser nächstes Heimspiel 20 Liter Freibier organisieren müssen.“