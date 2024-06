Schwarz-Weiß wird nur Zwölfter Eine Saison zum Vergessen

Der SC Schwarz-Weiß 06 hat sich in der Kreisliga A am Sonntagnachmittag mit einer 3:6-Heimniederlage in die Sommerpause verabschiedet. Es war das bescheidende wie passende Ende einer schwachen Rückrunde der Mannschaft von David Breitmar. Dabei hatte der erst im vergangenen Sommer aus der Fußball-Bezirksliga abgestiegene Klub den Blick in der Winterpause nach einer ordentlichen Hinserie und einigen Spieler-Nachverpflichtungen sogar wieder vorsichtig nach oben gerichtet. Doch den optimistischen Tönen konnten Spieler und Trainer in der Rückserie keine Taten folgen lassen. „Wenn die von 25 Spielern zwölf langfristig wegbrechen, kannst du das irgendwann nicht mehr auffangen“, erklärt David Breitmar, der heilfroh ist, „dass diese Seuchensaison nun zu Ende gegangen ist.“