Schnelle und flache Strecke : Bestleistungen beim Düsseldorf-Marathon

Wolfgang Lenz war schnellster Düsseldorfer über 42 Kilometer, Andreas Sprott auf der halben Distanz.

(tino) Für Raoul Jankowski (28, Hannover Athletics) hat die Vorbereitung auf die Deutsche Marathonmeisterschaft 2020 begonnen. „Nächstes Jahr in Hannover will ich bei der Marathonmeisterschaft in der Heimat starten. Da habe ich für dieses Frühjahr noch einen schnellen Halbmarathon gesucht. Dabei ist die Wahl auf Düsseldorf gefallen.“ Offensichtlich war es eine gute Wahl, denn Jankowski gewann den Wettlauf. Nach 1:10:10 Stunden war der Hannoveraner mit mehr als drei Minuten Vorsprung im Ziel. „Eigentlich wollte ich unter einer Stunde und zehn Minuten ins Ziel laufen“, erklärte Jankowski. „Ich habe mein Ziel um zehn Sekunden verfehlt, aber meine Bestzeit um mehr als 60 Sekunden verbessert. Und ich habe gewonnen. Damit kann ich leben.“