Fußball : Schlusslicht DSC 99 steht vor Mammutaufgabe in Gladbach

Abstiegskandidat DSC 99 ist am Sonntag in der Partie gegen den drittplatzierten 1. FC Mönchengladbach aufgefordert, seinen Charakter auch angesichts einer nahezu hoffnungslosen Tabellensituation unter Beweis zu stellen.

(deha) Nachdem der DSC 99 zuletzt in der Fußball-Landesliga 1:6 gegen den VfL Jüchen unterlag, scheinen die Hoffnungen auf den Klassenerhalt bei den Verantwortlichen allmählich zu schwinden. Dies musste auch DSC-Coach Christian Scholz jüngst zugeben, obwohl der Verbleib in der Landesliga bei aktuell fünf Punkten Abstand auf die Nichtabstiegsränge rein rechnerisch betrachtet noch möglich wäre. „Eigentlich ist es jetzt für uns kaum noch möglich, die Klasse zu halten“, erklärte er. „Trotzdem lege ich großen Wert darauf, dass wir uns in den verbleibenden Spielen zusammenreißen und noch so gut wie möglich präsentieren“.

Vor der nun am Sonntag anstehenden Partie gegen den drittplatzierten 1. FC Mönchengladbach (15 Uhr, Luisenstraße) wird die Mannschaft also aufgefordert sein, ihren Charakter auch angesichts einer nahezu hoffnungslosen Tabellensituation unter Beweis zu stellen. Ein hochmotivierter Gegner wird die Elf von Christian Scholz und Andreas Kober dabei in jedem Fall erwarten.

Denn die im Vorfeld klar favorisierten Gladbacher trennen aktuell nur zwei Punkte von der Tabellenspitze. Der Verfolger will noch einmal Druck auf das Spitzentrio Cronenberg und Velbert ausüben, da ist ein Sieg am Wochenende eigentlich Pflicht. Darüber hinaus befinden sie sich in einer starken Verfassung und verloren seit fünf Spieltagen keine einzige Partie mehr in der Landesliga.