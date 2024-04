Handball Schlappe für Interaktiv beim direkten Konkurrenten

Auch im zweiten Durchgang hatte Interaktiv mehrmals die Möglichkeit der Partie eine andere Richtung zu geben. Ausgerechnet in den entscheidenden Phasen fehlte dann aber auch ein wenig die Cleverness. So gelang es nicht beim Stande von 18:21 nach zwei Zeitstrafen kurz hintereinander für den TVH zu verkürzen oder gar selbst in Führung zu gehen. Gleichwohl gaben die Gäste nie auf und kämpften bis zum Ende. So waren sie fünf Minuten vor dem Schlusspfiff mit 28:30 weiterhin auf Tuchfühlung. Aber auch in dieser Phase konnten sie erneut eine doppelte Unterzahl der Homburger nicht für sich nutzen. Vielmehr konnte der TVH sogar noch einen Treffer zum 31:28 nachlegen.