Fußball-Niederrheinpokal : Hammer-Los: SC West trifft auf Turu

Düsseldorf In der ersten Runde des Niederrheinpokals kommt es zum Stadtderby. Die besondere Brisanz: Durch einen 3:1-Sieg haben die Oberbilker den linksrheinischen Rivalen am letzten Spieltag der vergangenen Saison zum Abstieg geschossen.

Das Schicksal hält doch immer wieder neue Überraschungen bereit. Die Auslosung der ersten Runde des Niederrheinpokals war eine solche. Denn am 4. August empfängt der Fußball-Landesligist SC West ausgerechnet den Lokalrivalen Turu. Dadurch, dass die Turu die Oberkasseler am letzten Spieltag der abgelaufenen Oberliga-Saison in die Sechstklassigkeit geschossen hat, gewinnt die Partie zusätzlich an Brisanz. „Das ist ein absolutes Knallerspiel, bei dem ein bisschen Feuer mit drin sein wird. Bei uns herrscht jedenfalls eine riesige Vorfreude“, erklärt Marcel Bastians.