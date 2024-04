Fußball SC West auf Abschiedstournee

Dem SC West ist in der Fußball-Landesliga nicht mehr zu helfen. Das weiß inzwischen auch der sonst so optimistische Günter Abel. „Wir befinden uns auf Abschiedstournee“, sagt der Trainer des Tabellenschlusslichts und gesteht sich damit auch öffentlich erstmals das ein, was Außenstehenden schon lange klar ist: Für den SC West geht es nach dieser Spielzeit eine Etage runter in die Bezirksliga, in der man zuletzt in der Saison 2004/2005 vertreten war. In den verbleibenden zehn Saisonspielen geht es für die Abel-Elf zum einen noch darum, sich mit Anstand aus der Liga zu verabschieden. Zum anderen möchten die Oberkasseler, wenn für sie selbst schon jede Hilfe zu spät kommt, zumindest noch den Stadtnachbarn Schützenhilfe leisten.